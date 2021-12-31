Китайским футболистам приказали удалить татуировки

Китайскому футболисту Чжану Линьпену приказали скрывать татуировки, когда он выступает как за национальную сборную, так и за клуб «Гуанчжоу», фото: Imaginechina

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Власти Китая запретили футболистам делать татуировки и приказали игрокам национальных сборных, у которых они есть, удалить или скрыть их, чтобы показать «хороший пример для общества».

Соответствующее заявление появилось на фоне распространения среди китайских футболистов тенденции делать татуировки, сообщает издание NBC News.

Главное управление спорта Китая опубликовало заявление в заявлении под названием «Предложения по усилению управления футболистами», в котором отмечается, что Китайская футбольная ассоциация установит дисциплинарные требования к игрокам национальной сборной.

Национальные команды всех уровней будут строго выполнять соответствующие требования управленческих мероприятий… (и) полностью продемонстрируют положительный дух китайских футболистов и покажут хороший пример обществу, — говорится в сообщении.

В частности, в заявлении указано, что спортсменам национальной сборной и сборной U23 строго запрещено иметь новые татуировки, а уже имеющим татуировки рекомендуется удалить их самостоятельно.

Если есть особые обстоятельства, согласованные командой, (игроки — ред.) должны прикрывать татуировки во время тренировок и матчей, — говорится в сообщении.

Кроме того, для команд до 20 лет и ниже набор игроков с татуировками строго запрещен.

В ведомстве добавили, что национальные команды должны организовать «меры по идеологическому и политическому воспитанию», которые «усилят патриотическое воспитание» игроков, что позволит «усилить чувство миссии, ответственности и чести, а также создать национальную команду с отличным стилем игры, способную побеждать и бороться».

С момента своего дебютного выступления в 2002 году сборная Китая не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира по футболу и, похоже, пропустит Катар-2022.

Источник: NBC News