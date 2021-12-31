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Военные будут охранять небо над Украиной в новогоднюю ночь, фото: DailyLviv

Тысяча военных будут охранять украинское небо в новогоднюю ночь

31 дек 2021, 18:32
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Боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины непрерывно несут более тысячи военных воздушных сил ВСУ.

Праздники не являются исключением, сообщает издание «АрмияInform».

В новогоднюю ночь небо над Украиной и за ее пределами будут мониторить десятки радиолокационных станций, прикрывать небо зенитные ракетные дивизионы С-300, Бук-М1 и дежурные звенья Су-27 и МиГ-29.

Отмечается, что командующий и начальник штаба вида уже поздравили с грядущим 2022 годом военнослужащих очередных сил Командования Воздушных сил, которые будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь, и вручили им сладкие подарки. Кроме того, артисты Центра военно-медицинского искусства Воздушных сил обеспечили праздничное настроение и колядки и щедривки.


Военных Воздушных сил ВСУ поздравили с наступающим 2022 годом, фото: «АрмияInform»

Источник: «АрмияInform»


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