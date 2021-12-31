Антитела могут поражать здоровые клетки организма спустя месяцы после COVID-19

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n165180-antitela-mogut-porajat-zdorovye-kletki-organizma-spustya-mesyacy-posle-covid-19.html

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Инфицирование вирусом SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, может вызвать иммунный ответ, который длится гораздо дольше начальной инфекции и выздоровления — даже у людей с легкими симптомами или вообще без симптомов.

Когда люди заражаются вирусом или другим патогеном, их организм выделяет белки, которые называют антителами, распознающими инородные вещества и не дающими им вторгнуться в клетки. В некоторых случаях организм человека производит аутоантитела, которые могут атаковать собственные органы и ткани, сообщает издание EurekAlert.

Ученые из Медицинского центра Седарс-Синай (Калифорния, США) установили, что люди, ранее инфицированные вирусом SARS-CoV-2, имеют широкий спектр аутоантител в течение шести месяцев после полного выздоровления.

Отмечается, что ученые и раньше знали, что тяжелые случаи COVID-19 могут настолько напрягать иммунную систему, что вырабатываются аутоантитела. Однако теперь исследователи установили, что повышенный уровень аутоантител может быть и после легкой или бессимптомной инфекции, сохраняясь при этом в течение длительного времени.

Эти модели иммунной дисрегуляции могут лежать в основе разных типов устойчивых симптомов, которые мы видим у людей, у которых развивается состояние, которое сейчас называют длительным COVID-19, — подчеркивают исследователи.

В рамках исследования ученые сравнили образцы крови 177 человек с подтвержденными доказательствами предварительной инфекции SARS-CoV-2 с образцами, взятыми у здоровых людей к пандемии.

У всех тех, у кого была подтвержденная инфекция SARS-CoV-2, был повышен уровень аутоантител.

Ученые отмечают, что аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система атакует собственные здоровые клетки (например, волчанка и ревматоидный артрит), обычно поражают женщин чаще, чем мужчин. Однако в этом исследовании мужчины имели большее количество повышенных аутоантител, чем женщины.

С одной стороны, этот вывод парадоксальный, учитывая, что аутоиммунные заболевания обычно чаще встречаются у женщин, — резюмируют ученые. — С другой стороны, это также в некоторой степени ожидаемо, учитывая все, что мы знаем о том, что мужчины более уязвимы к самым тяжелым формам COVID-19.

Источник: EurekAlert