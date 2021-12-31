Антитіла можу вражати здорові клітини організму через місяці після COVID-19

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n165180-antytila-moju-vrajaty-zdorovi-klityny-organizmu-cherez-misyaci-pislya-covid-19.html

Ракурс

Інфікування вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, може викликати імунну відповідь, яка триває набагато довше, ніж початкова інфекція та одужання — навіть у людей з легкими симптомами або взагалі без симптомів.

Коли люди заражаються вірусом чи іншим патогеном, їх організм виділяє білки, які називають антитілами, які розпізнають чужорідні речовини і не дають їм вторгнутися в клітини. У деяких випадках організм людини виробляє аутоантитіла, які згодом можуть атакувати власні органи і тканини, повідомляє видання EurekAlert.

Учені з Медичного центру Седарс-Сінай (Каліфорнія, США) встановили, що люди, які раніше були інфіковані вірусом SARS-CoV-2, мають широкий спектр аутоантитіл протягом шести місяців після повного одужання.

Зазначається, що вчені і раніше знали, що важкі випадки COVID-19 можуть настільки напружувати імунну систему, що виробляються аутоантитіла. Проте тепер дослідники встановили, що підвищений рівень аутоантитіл може бути і після легкої або безсимптомної інфекції, зберігаючись при цьому протягом тривалого часу

Ці моделі імунної дисрегуляції можуть лежати в основі різних типів стійких симптомів, які ми бачимо у людей, у яких розвивається стан, який зараз називають тривалим COVID-19, — наголошують дослідники.

У межах дослідження учені порівняли зразки крові 177 людей з підтвердженими доказами попередньої інфекції SARS-CoV-2, зі зразками, взятими у здорових людей до пандемії

У всіх тих, у кого підтверджена інфекція SARS-CoV-2, був підвищений рівень аутоантитіл.

Учені зазначають, що аутоімунні захворювання, при яких імунна система атакує власні здорові клітини (наприклад, вовчак і ревматоїдний артрит) зазвичай вражають жінок частіше, ніж чоловіків. Однак у цьому дослідженні чоловіки мали більшу кількість підвищених аутоантитіл, ніж жінки.

З одного боку, цей висновок є парадоксальним, враховуючи, що аутоімунні захворювання зазвичай частіше зустрічаються у жінок, — резюмують учені. — З іншого боку, це також є певною мірою очікуваним, враховуючи все, що ми знаємо про те, що чоловіки більш вразливі до найважчих форм COVID-19.

Джерело: EurekAlert