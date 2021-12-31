Партию «Слуга народа» могут переименовать, фото: УНН

https://racurs.ua/n165179-slugi-hotyat-pereimenovat-partiu-iz-za-padeniya-reytinga-smi.html

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Партию «Слуга народа» могут переименовать из-за падения рейтингов и скандалов вокруг ее членов.

Соответствующие разговоры ведутся уже три месяца, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии.

Много зашкваров, рейтинги падают и нужно негатив как-то перебить. Смена названия — будет вполне логичным шагом, но окончательное решение еще не принято, — отметил собеседник издания.

По информации источников издания, новым названием может быть «что угодно с фамилией Зеленский». Отмечается, что шансы на смену названия будут возрастать, если до выборов с рейтингами «Слуги народа» ничего не изменится.

В то же время спикер «Слуги народа» Юлия Палийчук в комментарии изданию заявила, что вопрос о переименовании в партии не обсуждался ни разу.

Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде, — подчеркнула она. — Если бы мы каждый раз это комментировали, то наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные «инсайты».

Источник: «Украинская правда»