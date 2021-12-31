Порошенко выиграл дело у Шария

Петр Порошенко, фото: «Экономическая правда»

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне народный депутат из «Евросолидарности», выиграл в Верховном суде по делу по иску блогера Анатолия Шария.

Соответствующее постановление обнародовано в Реестре судебных решений. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

Отмечается, что Шарий требовал от Порошенко опровергнуть заявление о том, что он «не украинский журналист» и «работает на Россию».

Эти слова Порошенко произнес еще пребывая на посту президента — 10 января 2019 года во время рабочей поездки в Ровно. Так он ответил на вопрос из толпы о том, что почему «в Украине преследуются украинские журналисты, в том числе видеоблогер Шарий?».

Никоим образом. Потому что Шарий — не украинский журналист… Потому что он работает на Россию, — ответил тогда Порошенко.

Иск Шария к Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации 13 мая 2020 года удовлетворил Печерский райсуд Киева, который не увидел доказательств того, что блогер работает в интересах России или является российским журналистом. Тогда суд обязал Порошенко опубликовать опровержение этой информации в «Правительственном курьере» и уплатить 1537 грн судебного сбора.

28 октября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил соответствующее решение Печерского суда. 22 декабря Верховный суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалованное решение суда апелляционной инстанции — без изменений.

Напомним, в августе действующий президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Шария, а также его жены и тещи.