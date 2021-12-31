Порошенко виграв справу у Шарія

Петро Порошенко, фото: «Економічна правда»

https://racurs.ua/ua/n165178-poroshenko-vygrav-spravu-u-shariya.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині народний депутат із «Євросолідарності», виграв у Верховному суді у справі за позовом проросійського блогера Анатолія Шарія.

Відповідна постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень. Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє прес-служба «Євросолідарності».

Зазначається, що Шарій вимагав від Порошенка спростувати заяву про те, що він «не український журналіст» і «працює на Росію».

Ці слова Порошенко промовив, ще перебуваючи на посаді президента — 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Так він відповів на запитання з натовпу про те, що чому «в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?».

Аж ніяк. Бо Шарій — не український журналіст… Тому що він працює на Росію, — відповів тоді Порошенко.

Позов Шарія до Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації 13 травня 2020 року задовольнив Печерський райсуд Києва, який не побачив доказів того, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Тоді суд зобов’язав Порошенка опублікувати спростування цієї інформації в «Урядовому кур'єрі» та сплатити 1 тис. 537 грн судового збору.

28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував відповідне рішення Печерського суду. 22 грудня Верховний суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції — без змін.

Нагадаємо, у серпні чинний президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Шарія, а також його дружини та тещі.