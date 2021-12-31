Біомаркери схильності до ПТСР встановили учені

Біомаркери схильності до ПТСР встановили ученіhttps://racurs.ua/ua/n165177-biomarkery-shylnosti-do-ptsr-vstanovyly-ucheni.htmlРакурс
Ветерани війни допомогли міжнародній групі вчених з Росії та Нідерландів визначити біологічні показники, які свідчать про наявність у людей посттравматичного стресового розладу (ПТСР) чи схильності до нього.
Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Journal of Psychiatric Research (Q1).
Зазначається, що учені раніше вивчали ПТРС в лабораторних експериментах, шляхом його стимуляції у щурів. Згодом вони перейшли до клінічних досліджень на людях.
Дослідження розпочалося ще у 2016 році. Його учасниками стали понад сотня людей — пацієнти Челябінського обласного клінічного терапевтичного госпіталю ветеранів війни та учасники бойових дій, у яких не виявлено захворювання.
Вчені провели клінічні бесіди з кожним учасником і за допомогою діагностичних шкал оцінили тяжкість стану. При цьому вони брали кров для порівняння змін в організмі та визначення маркерів ПТСР.
Всіх учасників дослідження відділяв від травматичних подій тривалий часовий інтервал: не менше десяти років, — зазначають учені.
Нам вдалося з’ясувати, що навіть через тривалий час рівні кортизолу та гамма-аміномасляної кислоти відрізнялися від референтних значень. Найбільш чутливим індикатором виявилася гамма-аміномасляна кислота, її можна вважати маркером тривалого ПТСР. Низький рівень кислотності був продемонстрований у групи людей, схильних до стресу, — додають дослідники.
Було встановлено, що у всіх, хто пережив травматичні події, був підвищений рівень кортизолу. Саме це відкриття дозволило дослідникам ще раз довести, що попри широкі експериментальні дослідження ПТСР, структура захворювання не є однорідною.
Ми тепер можемо передбачити, чи людина буде сприйнятлива до посттравматичного стресового стресу або стійка до захворювання після бойового стресу, судячи зі змін у плазмі крові, — наголошують дослідники.
Учені планують продовжити роботу та розглянути зміни в геномному профілі людей, які пережили травматичні події.
Источник: EurekAlert