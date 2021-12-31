Біомаркери схильності до ПТСР встановили учені

Учені виявили маркери тривалого посттравматичного стресового розладу, фото: US Army, Tom Lea

https://racurs.ua/ua/n165177-biomarkery-shylnosti-do-ptsr-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Ветерани війни допомогли міжнародній групі вчених з Росії та Нідерландів визначити біологічні показники, які свідчать про наявність у людей посттравматичного стресового розладу (ПТСР) чи схильності до нього.

Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Journal of Psychiatric Research (Q1).

Зазначається, що учені раніше вивчали ПТРС в лабораторних експериментах, шляхом його стимуляції у щурів. Згодом вони перейшли до клінічних досліджень на людях.

Дослідження розпочалося ще у 2016 році. Його учасниками стали понад сотня людей — пацієнти Челябінського обласного клінічного терапевтичного госпіталю ветеранів війни та учасники бойових дій, у яких не виявлено захворювання.

Вчені провели клінічні бесіди з кожним учасником і за допомогою діагностичних шкал оцінили тяжкість стану. При цьому вони брали кров для порівняння змін в організмі та визначення маркерів ПТСР.

Всіх учасників дослідження відділяв від травматичних подій тривалий часовий інтервал: не менше десяти років, — зазначають учені.

Нам вдалося з’ясувати, що навіть через тривалий час рівні кортизолу та гамма-аміномасляної кислоти відрізнялися від референтних значень. Найбільш чутливим індикатором виявилася гамма-аміномасляна кислота, її можна вважати маркером тривалого ПТСР. Низький рівень кислотності був продемонстрований у групи людей, схильних до стресу, — додають дослідники.

Було встановлено, що у всіх, хто пережив травматичні події, був підвищений рівень кортизолу. Саме це відкриття дозволило дослідникам ще раз довести, що попри широкі експериментальні дослідження ПТСР, структура захворювання не є однорідною.

Ми тепер можемо передбачити, чи людина буде сприйнятлива до посттравматичного стресового стресу або стійка до захворювання після бойового стресу, судячи зі змін у плазмі крові, — наголошують дослідники.



Учені планують продовжити роботу та розглянути зміни в геномному профілі людей, які пережили травматичні події.

Источник: EurekAlert