Биомаркеры склонности к ПТСР установили ученые

Ученые обнаружили маркеры длительного посттравматического стрессового расстройства, фото: US Army, Tom Lea

https://racurs.ua/n165177-biomarkery-sklonnosti-k-ptsr-ustanovili-uchenye.html

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Ветераны войны помогли международной группе ученых из России и Нидерландов определить биологические показатели, свидетельствующие о наличии у людей посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) или склонности к нему.

Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале Journal of Psychiatric Research (Q1).

Отмечается, что ученые ранее изучали ПТРС в лабораторных экспериментах путем его стимуляции у крыс. Впоследствии они перешли к клиническим исследованиям на людях.

Исследование началось еще в 2016 году. Его участниками стали более ста человек — пациенты Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя ветеранов войны и участники боевых действий, у которых не выявлено заболевание.

Ученые провели клинические беседы с каждым участником и с помощью диагностических шкал оценили тяжесть состояния. При этом они брали кровь для сравнения изменений в организме и определения маркеров ПТСР.

Всех участников исследования отделял от травматических событий длительный временной интервал: не менее десяти лет, — отмечают ученые.

Нам удалось выяснить, что даже спустя длительное время уровни кортизола и гамма-аминомасляной кислоты отличались от референтных значений. Наиболее чувствительным индикатором оказалась гамма-аминомасляная кислота, ее можно считать маркером длительного ПТСР. Низкий уровень кислотности был продемонстрирован у группы людей, подверженных стрессу, — добавляют исследователи.

Было установлено, что у всех переживших травматические события был повышен уровень кортизола. Именно это открытие позволило исследователям еще раз доказать, что, несмотря на широкие экспериментальные исследования ПТСР, структура заболевания не является однородной.

Мы теперь можем предположить, будет ли человек восприимчив к посттравматическому стрессовому стрессу или устойчив к заболеванию после боевого стресса, судя по изменениям в плазме крови, — отмечают исследователи.



Ученые планируют продолжить работу и рассмотреть изменения в геномном профиле людей, переживших травматические события.

Источник: EurekAlert