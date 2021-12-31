Партію «Слуга народу» можуть перейменувати, фото: УНН

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Партію «Слуга народу» можуть перейменувати через падіння рейтингів та скандали довкола її членів.

Відповідні розмови ведуться вже впродовж трьох місяців, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в партії.

Багато зашкварів, рейтинги падають і потрібно негатив якось перебити. Зміна назви — буде цілком логічним кроком, але кінцевого рішення ще не прийнято, — зазначив співрозмовник видання.

За інформацією джерел видання, новою назвою може бути «будь-що із прізвищем Зеленський». Зазначається, що шанси на зміну назви зростатимуть, якщо до виборів з рейтингами «Слуги народу» нічого не змінюватиметься.

Водночас речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у коментарі виданню заявила, що питання про перейменування в партії не обговорювалося жодного разу.

Це уже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду, — наголосила вона. — Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали би в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові «інсайти».

Джерело: «Українська правда»