Трогательные поздравления с Новым годом опубликовали ВСУ

https://racurs.ua/n165166-trogatelnye-pozdravleniya-s-novym-godom-opublikovali-vsu-video.html

Ракурс

ВСУ — Вооруженные силы Украины — поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Видеопоздравление записал командующий Операцией объединенных сил (ООС) Александр Павлюк.

На видео украинские военные, защищающие наше государство от страны-агрессора, украшают традиционную новогоднюю елку. Сообщение появилось на странице ООС в Facebook.

Проходит 2021 год, который стал годом надежд и испытаний. Мы сохранили и бережем нашу Украину. Пусть новый год сохранит дух и единство нашего народа, а также укрепит веру в нашу победу, — отметил Павлюк.

Командующий ООС добавил, что, садясь за праздничный стол, стоит вспомнить украинских защитников, которые сдерживают агрессора и борются за мир.

Отдельное видео записали и военнослужащие Вооруженных Сил. Бойцы пожелали украинцам здоровья, мирного неба и веры в нашу победу.