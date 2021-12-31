В Раде предложили спецстатус для "отцов-основателей" Украины, фото - Укринформ

https://racurs.ua/n165165-v-rade-predlojili-specstatus-dlya-otcov-osnovateley-ukrainy.html

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Нардепов, которые в 1990—1991 годах поспособствовали провозглашению независимости Украины, предлагают почтить в Верховной Раде.

Спикер Руслан Стефанчук 31 декабря подал на рассмотрение парламента проект закона о статусе народного депутата — учредителя государственной независимости Украины.

Его текст опубликован на сайте парламента.

В законе предусматривается определить правовой статус народных депутатов, внесших особый вклад в возрождение Украины как независимого и суверенного государства, а именно провозгласивших Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобривших Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/ или поддержали постановление Верховного Совета РСФСР «О провозглашении независимости Украины».

Для таких экс-нардепов Стефанчук предлагает закрепить статус учредителя государственной независимости Украины, который присваивается указом президента Украины по ходатайству председателя Верховной Рады.

Присвоение статуса учредителя предусматривает наделение права присутствовать на заседаниях парламента или на приеме высшими должностными лицами государства.

«Отцам-основателям Украины» также выдадут удостоверение и нагрудный знак.

Стефанчук предлагает также чтить память умерших основателей государственной независимости Украины.

Напомним, что 16 июля 1990 года Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверитете Украины, а 24 августа 1991 года — Акт провозглашения независимости Украины (за — 346 голосов, среди которых депутаты «Народной Рады» и фракции КПУ).

1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум по независимости Украины. Бюллетень референдума содержал текст Акта провозглашения независимости.