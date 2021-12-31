У Раді запропонували спецстатус для "батьків-засновників" України, фото - Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n165165-u-radi-zaproponuvaly-specstatus-dlya-batkiv-zasnovnykiv-ukrayiny.html

Ракурс

Нардепів, які у 1990−1991 роках посприяли проголошенню незалежності України, пропонують вшанувати у Верховній Раді.

Спікер Руслан Стефанчук 31 грудня подав на розгляд парламенту проект закону про статус народного депутата — засновника державної незалежності України.

Його текст опублікували на сайті парламента.

У законі передбачається визначити правовий статус народних депутатів, які зробили особливий вклад у відродження України як незалежної і суверенної держави, а саме які проголосили Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та/або схвалили Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, та/або підтримали постанову Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України».

За такими екс-нардепами Стефанчук пропонує закріпити статус засновника державної незалежності України, який присвоюється указом президента України на підставі клопотання голови Верховної Ради України.

Присвоєння статусу засновника передбачатиме наділення особи права бути присутнім на засіданнях парламенту чи на прийомі вищими посадовими особами держави.

«Батькам-засновникам» України також видадуть посвідчення та нагрудний знак.

Стефанчук пропонує також вшановувати пам’ять померлих засновників державної незалежності України.

Нагадаємо, що 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний сувернітет України, а 24 серпня 1991 року — Акт проголошення незалежності України («за» — 346 голосів, серед них були депутати «Народної Ради» та фракції КПУ).

1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Бюлетень референдуму містив текст Акта проголошення незалежності.