Саакашвілі розповів про свою позашлюбну доньку від відомої співачки. Фото: АР

https://racurs.ua/ua/n165164-saakashvili-rozpoviv-pro-svou-pozashlubnu-donku-vid-vidomoyi-spivachky-foto.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, український політик та екс-президент Грузії, вперше публічно визнав, що має малолітню доньку. Дівчинку звуть Еліс-Марія Саакашвілі.

Це перший Новий рік, який я зустрічаю у в’язниці, але це і перший Новий рік, коли з екрану телевізора у новорічному концерті візьме участь найменша учасниця разом зі своєю мамою — Еліс-Марія Саакашвілі, моя найулюбленіша дівчинка та наймолодша донька, — написав екс-президент у соцмережах, додавши фото.

Він не назвав ім’я матері своєї доньки, але раніше ЗМІ повідомляли, що відома грузинська співачка Софо Ніжарадзе, яка проживає в США, народила доньку та її назвали Еліс-Марія.

За інформацією журналістів, у 2014 році Саакашвілі придбав у Нью-Йорку квартиру вартістю 2 млн дол. для своєї давньої знайомої Софо Ніжарадзе.

Нагадаємо, 1 жовтня після арешту Михайла Саакашвілі у соціальній мережі Facebook було опубліковано його відеозвернення.

У ньому політик розповів, що створив зі «слугою» Єлизаветою Ясько нову сім’ю. Відео було записане до приїзду Саакашвілі до Грузії. Лізі Ясько 31 рік. Вона — колишня керівниця делегації України в ПАРЄ.

Саакашвілі був одружений з уродженкою Нідерландів Сандрою Рулофс. У них двоє синів — Едуард та Ніколоз. Офіційна дружина так жодного разу не відвідала Саакашвілі у в’язниці.