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Ракурс
Саакашвили рассказал о своей внебрачной дочери от известной певицы. Фото: АР

Саакашвили рассказал о своей внебрачной дочери от известной певицы (ФОТО)

31 дек 2021, 12:18
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Михаил Саакашвили, украинский политик и экс-президент Грузии, впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь. Девочку зовут Элис-Мария Саакашвили.

Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь, — написал экс-президент в соцсетях, добавив фото.

Он не назвал имя матери своей дочери, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, родила дочь и ее назвали Элис-Мария.

По информации журналистов, в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в 2 млн долл. для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.

Напомним, 1 октября после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение.


В нем политик рассказал, что создал со «слугой» Елизаветой Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию. Лизе Ясько 31 год. Она — бывшая руководительница делегации Украины в ПАСЕ.

Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей — Эдуард и Николоз. Официальная жена так ни разу и не навестила Саакашвили в тюрьме.

Источник: Ракурс


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