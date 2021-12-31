Саакашвили рассказал о своей внебрачной дочери от известной певицы. Фото: АР

https://racurs.ua/n165164-saakashvili-rasskazal-o-svoey-vnebrachnoy-docheri-ot-izvestnoy-pevicy-foto.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, украинский политик и экс-президент Грузии, впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь. Девочку зовут Элис-Мария Саакашвили.

Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь, — написал экс-президент в соцсетях, добавив фото.

Он не назвал имя матери своей дочери, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, родила дочь и ее назвали Элис-Мария.

По информации журналистов, в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в 2 млн долл. для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.

Напомним, 1 октября после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение.

В нем политик рассказал, что создал со «слугой» Елизаветой Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию. Лизе Ясько 31 год. Она — бывшая руководительница делегации Украины в ПАСЕ.

Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей — Эдуард и Николоз. Официальная жена так ни разу и не навестила Саакашвили в тюрьме.