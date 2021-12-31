Четыре прививки для защиты от «Омикрона» предложили ученые

https://racurs.ua/n165163-chetyre-privivki-dlya-zaschity-ot-omikrona-predlojili-uchenye.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Люди, вакцинированные препаратом CoronaVac, не защищены от нового штамма «Омикрон».

Для восстановления защиты им может потребоваться еще две дополнительные дозы мРНК-вакцины. Такие выводы сделали ученые в новом исследовании, пишет Medrxiv.

Они проверили образцы крови 101 участника исследования и выяснили, что через 113 дней после второго укола CoronaVac исчезала защита от «Омикрона».

Между тем третья доза вакциной Pfizer более чем через четыре недели после второй дозы CoronaVac увеличивала защиту от нового штамма в 1,4 раза по сравнению с двумя дозами Pfizer без бустера.

В то же время ученые отметили, что эффективность против «Омикрона» трех доз вакцины снижена в 7,3 раза по сравнению с первоначальным вариантом вируса.

Как известно, вакцина CoronaVac изготовлена ​​по технологии, которой более 70 лет. Речь идет об инактивированной вакцине, содержащей в своем составе неактивный, «убитый» вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

«Ракурс» сообщал, что штамм «Омикрон» заразил большинство участников закрытой научно-медицинской конференции, несмотря на три дозы вакцины против коронавируса и ПЦР-тест за 36 часов до встречи. Инцидент произошел на Фарерских островах.

Источник: Medrxiv