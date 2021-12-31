Лавров помахал саблей — обещает защищать россиян в Украине

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Россия снова угрожает Украине. На следующее утро после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина министр иностранных дел РФ озвучил новые угрозы в сторону Киева.

Лавров обещает, что Россия будет защищать россиян, которых «очень много живет на востоке Украины». Заявления Лаврова 31 декабря цитирует российское госагенство новостей «РИА Новости».

Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия будет принимать все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативным основанием для этого остается минский «Комплекс мэр», одобренный резолюцией № 2202 СБ ООН, — сказал Лавров.

Он в очередной раз заявил, что в Украине якобы идет «гражданская война и она далека от завершения».

Министр также обнародовал позицию Кремля по так называемым «гарантиям безопасности России», которые на Западе считают ультиматумом. Москва, по словам Лаврова, «примет меры по устранению угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на ее предложения».

Если в разумный срок конструктивного ответа не будет и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности, — сказал Лавров.

По его словам, российский МИД не даст США «заговорить инициативы в нескончаемых дискуссиях». В России хотят, чтобы в переговорах участвовали американские военные.

Лавров также предположил, что на базе «большого соглашения» возможны новые договоренности по контролю над вооружениями.

Источник: РИА Новости