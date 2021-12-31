Новогодний шар, который генерирует «снег», был создан в Канаде

https://racurs.ua/n165161-novogodniy-shar-kotoryy-generiruet-sneg-byl-sozdan-v-kanade-video.html

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Новый год 2022 вскоре будут праздновать в мире. В Канаде инженер собрал новогодний шар, в котором генерируется «снег» с помощью термоэлектрических охладителей.

Для сборки понадобились блок питания, вентилятор охлаждения, радиаторы и кулер. Инженер Шон Ходжинс опубликовал видео своей рождественской разработки на Youtube-канале.

В отличие от классических стеклянных сувениров, при встряхивании которых внутри начинает падать искусственный снег, энтузиаст постарался приблизиться к реальным температурным условиям.

Для этого ему пришлось разработать охлаждающую камеру с блоком питания, вентилятором, радиаторами и процессорным кулером. Сверху инженер установил платформу с алюминиевым снеговиком.

Эффект выглядит изящно, чего нельзя сказать о конструкции в целом — она получилась довольно громоздкой и энергоемкой.

Ходжинс продемонстрировал процесс сборки на видео и намекнул, что это только первая часть проекта по созданию полноценной камеры.