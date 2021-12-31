Новорічну кулю, яка генерує «сніг», створили в Канаді

https://racurs.ua/ua/n165161-novorichnu-kulu-yaka-generuie-snig-stvoryly-v-kanadi-video.html

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Новий рік 2022 року незабаром святкуватимуть у світі. У Канаді інженер зібрав новорічну кулю, в якій генерується сніг за допомогою термоелектричних охолоджувачів.

Для складання знадобилися блок живлення, вентилятор охолодження, радіатори та кулер. Інженер Шон Ходжинс опублікував відео своєї різдвяної розробки на Youtube-каналі.

На відміну від класичних скляних сувенірів, при струшуванні яких усередині починає падати штучний сніг, ентузіаст постарався наблизитися до реальних температурних умов.

Для цього йому довелося розробити охолоджуючу камеру з блоком живлення, вентилятором, радіаторами та процесорним кулером. Зверху інженер установив платформу з алюмінієвим сніговиком.

Ефект виглядає витончено, чого не можна сказати про конструкцію загалом — вона вийшла досить громіздкою та енергоємною.

Ходжинс продемонстрував процес складання на відео та натякнув, що це лише перша частина проекту зі створення повноцінної камери.