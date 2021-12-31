У Львові посипають тротуари кавовою гущею, скріншот відео

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Ракурс

У Львові посипають тротуари кавовою гущею. Вона захищає перехожих від ожеледиці і краща за сіль.

Гущу збирає все місто: великі кавові мережі, десятки дрібних кав’ярень і мешканці. Проект підтримала міська влада.

Вперше такий спосіб боротьби зі слизькими хідниками застосували у лютому цього року. Тепер у місті, яка позиціонує себе як кавова столиця України, кавову гущу не викидають, а використовують для комунальних потреб, повідомляє DW.

Декілька мереж і приватні продавці збирають кавові відходи у контейнер і здають комунальникам. Кава екологічніша, ніж сіль — вона не «проїдає" бруківку і не потрапляє навесні на газони. Крім того, через темний колір гущі сніг швидше тане у сонячну погоду.

Гуща також не така неприємна для лап собак і котів. Її використання знижує витрати комунальників, а підприємці менше платять за утилізацію відходів.

Окрім боротьби з ожеледицею, кавову гущу тепер почали використовувати і для компосту.

Компост виробляє комунальне підприємство. Його використовують для озеленнення міста і продають фермерам, поповнюючи бюджет Львова.

Раніше «Ракурс» повідомляв про небувале подорожчання кави у світі.