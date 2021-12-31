Зеленський у 2021 році наказав збільшити зарплати в армії з 2023 року

https://racurs.ua/ua/n165159-zelenskyy-u-2021-roci-nakazav-zbilshyty-zarplaty-v-armiyi-z-2023-roku.html

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Мінімальні зарплати військовослужбовців-контрактників Збройних сил України збільшаться з 2023 року. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави доручив Кабінету міністрів «удосконалити систему грошового забезпечення військових».

Відповідно до указу Зеленського, виданого у переддень Нового 2022 року, з 2023 року мінімальне грошове забезпечення для військовослужбовців Зюройних сил контрактної служби має становити не менше двох мінімальних зарплат, встановлених законом на 1 січня календарного року.

На грошове утримання військовослужбовців строкової служби цей указ не поширюється.

Президент доручив Кабміну до 30 червня 2022 року розробити та внести до Верховної Ради законопроект, метою якого буде «модернізація системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням досвіду інших держав світу».