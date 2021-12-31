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Ракурс
Зеленский в 2021 году приказал увеличить зарплаты в армии с 2023 года

Зеленский в 2021 году приказал увеличить зарплаты в армии с 2023 года

31 дек 2021, 10:33
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Минимальные зарплаты военнослужащих-контрактников Вооруженных сил Украины увеличатся с 2023 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства 30 декабря поручил Кабинету министров «усовершенствовать систему денежного обеспечения военных».

О поручении увеличить зарплаты в армии сообщается на сайте Офиса президента

Согласно указу Зеленского, выданному в канун Нового 2022 года, с 2023 года минимальное денежное довольствие для военнослужащих Зюройных сил контрактной службы должно составлять не менее двух минимальных зарплат, установленных законом на 1 января календарного года.


На денежное содержание военнослужащих срочной службы этот указ не распространяется.

Президент поручил Кабмину до 30 июня 2022 года разработать и внести в Верховную Раду законопроект, целью которого будет «модернизация системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом опыта других государств мира».

Источник: Ракурс


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