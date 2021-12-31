Во Львове посыпают тротуары кофейной гущей, скриншот видео

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Ракурс

Во Львове посыпают тротуары кофейной гущей. Она защищает прохожих от гололеда и лучше соли.

Гущу собирает весь город: большие кофейные сети, десятки мелких кафе и жители. Проект поддержали городские власти.

Впервые такой способ борьбы со скользкими тротуарами был применен в феврале этого года. Теперь в городе, позиционирующем себя как кофейная столица Украины, кофейную гущу не выбрасывают, а используют для коммунальных нужд, сообщает DW.

Несколько сетей и частные продавцы собирают кофейные отходы в контейнер и сдают коммунальщикам. Кофе более экологичен, чем соль — он не «проедает» брусчатку и не попадает весной на газоны. Кроме того, из-за темного цвета гущи снег быстрее тает в солнечную погоду.

Гуща также не так неприятна для лап собак и кошек. Ее использование снижает расходы коммунальщиков, а предприниматели меньше платят за утилизацию отходов.

Кроме борьбы с гололедицей, кофейную гущу теперь начали использовать и для компоста. Его производит коммунальное предприятие. Компост используют для озеленения и продают фермерам, пополняя бюджет Львова.

Ранее «Ракурс» сообщал о небывалом подорожании кофе в мире.