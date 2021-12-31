Росія знову погрожує Україні. Наступного ранку після телефонної розмови Джо Байдена та Володимира Путіна міністр закордонних справ РФ озвучив нові погрози в бік Києва.

Лавров обіцяє, що Росія буде захищати росіян, яких «дуже багато мешкає на сході України». Заяви Лаврова 31 грудня цитує російське держагенство новин «РИА Новости».

Щодо жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживатиме всіх необхідних заходів для їх захисту. Продовжимо докладати зусиль щодо вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Безальтернативною основою для цього залишається мінський «Комплекс мер», схвалений резолюцією 2202 РБ ООН, — сказав Лавров.

Він вкотре заявив, що в Україні нібито йде «громадянська війна і вона далека від завершення».

Міністр також оприлюднив позицію Кремля щодо так званих «гарантій безпеки Росії», які на Заході вважают ультиматумом. Москва, за словами Лаврова, «вживе заходів для усунення загроз своїй безпеці, якщо США та НАТО не відгукнуться на її пропозиції».