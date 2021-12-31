Чотири щеплення для захисту від «Омікрону» запропонували вчені

https://racurs.ua/ua/n165163-chotyry-scheplennya-dlya-zahystu-vid-omikronu-zaproponuvaly-vcheni.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Люди, які щепилися препаратом CoronaVac, не захищені від нового штаму «Омікрон».

Для поновлення захисту їм може знадобитися ще дві додаткові дози мРНК-вакцини. Такі висновки зробили вчені в новому дослідженні, пише Medrxiv.

Вони перевірили зразки крові 101 учасника дослідження та з’ясували, що через 113 днів після другого уколу CoronaVac зникав захист від «Омікрону».

Тим часом третя доза вакциною Pfizer більш ніж через чотири тижні після другої дози CoronaVac збільшувала захист від нового штаму в 1,4 раза в порівнянні з двома дозами Pfizer без бустера.

Водночас вчені зазначили, що ефективність проти «Омікрону» трьох доз вакцини знижена в 7,3 раза в порівняні з початковим варіантом вірусу.

Як відомо, вакцина CoronaVac виготовлена ​​за технологією, якою вже понад 70 років. Йдеться про інактивовану вакцину, що містить у своєму складі неактивний, «убитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

«Ракурс» повідомляв, що штам «Омікрон» заразив більшість учасників закритої науково-медичної конференції попри три дози вакцини проти коронавірусу та ПЛР-тест за 36 годин до зустрічі. Інцидент трапився на Фарерських островах.

Джерело: Medrxiv