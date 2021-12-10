Меморабили независимой Украины

Леонид Кравчук подписывает сувенирный Акт о государственной независимости Украины, фото из личной коллекции автора

https://racurs.ua/2967-memorabili-nezavisimoy-ukrainy.html

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В последнее время в обиход вошло слово меморабиль (от англ. memorabilia), происходящее от латинского слова «memorable», которое переводится как «памятный». В современном понимании этот термин обозначает раритетный предмет, связанный с определенным историческим или культурным событием.

На мой взгляд, главным меморабилем каждого государства является документ, удостоверяющий его рождение. Декларация независимости США является одним из главных государственных документов. 4 июля 1776 — день подписания Декларации независимости Континентальным конгрессом стал днем провозглашения независимости 13 южноамериканских колоний и их отделения от Великобритании. Так образовалось новое государство — Соединенные Штаты Америки. 19 июля 1776 года Конгресс распорядился, чтобы Декларация была «должным образом переписана крупными буквами на пергаменте под заголовком «Единогласная декларация тринадцати Соединенных Штатов Америки» и подписана всеми членами Конгресса». С первоначального печатного варианта, утвержденного 4 июля, была создана каллиграфическая копия документа. Отпечаток этой рукописной копии Декларации со всеми подписями, выполненный Уильямом Стоуном в 1820 году, хранится в Национальных архивах США.

Рождение нашего государства ведет свой отсчет с 24 августа 1991 года, с того момента, как на внеочередной сессии Верховной Рады Украины были приняты Постановление и Акт провозглашения независимости Украины. Этому событию предшествовало то, что 19–21 августа 1991 года была предпринята последняя попытка спасти СССР от распада. 18 августа в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) под председательством вице-президента СССР Геннадия Янаева, который и подписал указ о временном возложении на себя президентских полномочий. 19 августа ГКЧП прекратил деятельность политических партий и массовых движений, запретил проведение митингов, уличных шествий, демонстраций и забастовок. В Москву были введены войска, на правительственной даче в Форосе был взят под домашний арест президент СССР Михаил Горбачев.

В тот же день в Киев прибыл генерал армии Валентин Варенников и вместе с командующим войсками Киевского военного округа генерал-полковником Виктором Чечеватовым отдал приказ всем военным выполнять распоряжения ГКЧП. В.Варенников в присутствии первого секретаря ЦК КПУ Станислава Гуренко и вице-премьер-министра Константина Масика требовал от председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука, чтобы Верховная Рада и правительство УССР поддержали ГКЧП. При этом он угрожал военными репрессиями.

Леонид Кравчук как председатель Верховной Рады в заявлении по украинскому телевидению призвал к сдержанности, дисциплине и общественному порядку и не дал однозначной оценки событиям в Москве. Аналогичного содержания было и заявление Верховной Рады Украины, принятое после двухдневной дискуссии 20 августа, но опубликованное только 22 августа. А уже в ночь на 22 августа и на следующий день все члены ГКЧП и лица, оказывавшие им активное содействие, были арестованы. 24 августа в Москве Михаил Горбачев сделал заявление, в котором осудил участие руководящих органов КПСС в государственном перевороте и сложил полномочия генерального секретаря партии.

Описанные события способствовали провозглашению Акта Независимости Украины 24 августа 1991 года. Именно в этот день голосами 346 депутатов Верховная Рада УССР на внеочередной сессии приняла постановления «О провозглашении независимости Украины» и «О военных формированиях на Украине». А с целью всенародного подтверждения первого из них сессия решила провести 1 декабря республиканский референдум. С учетом этих обстоятельств становится понятным, почему Акт провозглашения независимости Украины начинается словами: «Виходячи із смертельної небезпеки, що нависла було над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року…».

На мой взгляд, одним из главных меморабилей нашего государства является экземпляр Акта провозглашения независимости Украины. Он напечатан на обычном листе бумаги с помощью печатной машинки и содержит подпись председателя Верховной Рады Украины Леонида Кравчука. Этот документ вместе с Постановлением Верховной Рады УССР на сегодняшний день хранятся в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины.

Мне посчастливилось быть знакомым с заслуженным деятелем искусств Украины Романом Лунем. Он вместе со своей женой Даной Лунь являются общественными и культурными деятелями Украины в США и соучредителями общества «Сила Духа», которое с 2002 года зарегистрировано в Филадельфии и пропагандирует культуру Украины за границей. В 1989–2014 годах Роман Лунь был членом правления и представителем Украинского фонда культуры в США и Канаде. За это время он создал более 300 авторских репортажей о жизни украинской диаспоры в США. Именно этот человек организовал передачу в Украину архива Уласа Самчука из Торонто в 1993 году и библиотеки государственного центра УНР в экзиле из Филадельфии в 1997 году.

Именно у супругов Лунь возникла идея по изготовлению тысячи экземпляров сувенирного Акта провозглашения независимости Украины за подписью Леонида Кравчука. 12 октября 1995 года Роман Лунь как президент фирмы «РОМАН-СЕРВИС» и первый президент Украины Леонид Кравчук заключили соглашение, согласно которому Роман Лунь взял на себя обязательства по художественному оформлению и изготовлению сувенира с текстом Акта провозглашения независимости Украины, а экс-президент Украины Леонид Кравчук обязался лично подписать каждый экземпляр этого сувенира и скрепить его личной печатью.

Соглашением было предусмотрено, что Роман Лунь получит эксклюзивные права на распространение и реализацию сувениров. Планировалось, что после покрытия расходов, связанных с их изготовлением и реализацией, часть прибыли будет направлена на благотворительные программы Фонда культуры, Фонда содействия развитию искусств Украины и восстановление Михайловской церкви в Киеве (ныне Свято-Михайловский Златоверхий монастырь).

Всего была напечатана тысяча экземпляров, и практически все они были распространены в 1995–1996 годах в Канаде и США. Часть из них подарили выдающимся деятелям украинской диаспоры за рубежом, а часть реализовали через благотворительные аукционы. Каждый из экземпляров имеет порядковый номер с обеих сторон. Текст сувенирного акта отвечает оригиналу, но благодаря соответствующему художественному оформлению содержит изображение тризуба как сверху (в «золотом» оформлении), так и посередине документа.

С обратной стороны каждого экземпляра указано название украинской типографии «ТРИЗУБ» Торонто - Ст. Кетеринс - Боффало, где тираж был изготовлен. Также с обратной стороны экземпляры имеют отметки синего цвета RL и красного цвета REGISTERED с указанием номера экземпляра и числа 1000 (общее количество экземпляров). Кроме того, с обратной стороны практически на всех экземплярах содержится надпись «Автори проекту Дана і Роман Лунь».

В определенной степени несколько противоречивыми представляются сочетание личной подписи Леонида Кравчука как председателя Верховной Рады Украины и оттиска красного цвета его личной печати президента Украины, по центру которой находится изображение тризуба и инициалов «ЛМК», а также выбор довольно своеобразного шрифта и варианта написания букв «е» и «є».

Но именно таким был замысел разработчика художественного оформления сувенирного акта, который и был воплощен в жизнь. Благодаря этому в мире увеличилось количество меморабилей современной истории Украины. И те, кому повезло их иметь, могут передавать их по наследству своим детям и внукам, а с течением времени каждый из таких актов станет бесценным сокровищем национальной истории.