Зворушливі привітання з Новим роком опублікували ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n165166-zvorushlyvi-pryvitannya-z-novym-rokom-opublikuvaly-zsu-video.html

Ракурс

ЗСУ — Збройні сили України — привітали українців з прийдешнім Новим роком. Відеопривітання записав командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Олександр Павлюк.

На відео українські військові, які захищають нашу державу від країни-агресора, прикрашають традиційну новорічну ялинку. Допис з’явився на сторінці ООС у Facebook.

Минає 2021 рік, який став роком сподівань та випробувань. Ми зберегли та бережемо нашу Україну. Нехай новий рік збереже дух та єдність нашого народу, а також зміцнить віру в нашу перемогу, — зазначив Павлюк.

Командувач ООС додав, що, сідаючи за святковий стіл, варто згадати українських захисників, які стримують агресора та борються за мир.

Окреме відео записали й військовослужбовці Збройних сил. Бійці побажали українцям здоров’я, мирного неба та віри в нашу перемогу.