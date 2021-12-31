Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зворушливі привітання з Новим роком опублікували ЗСУ

Зворушливі привітання з Новим роком опублікували ЗСУ (ВІДЕО)

31 гру 2021, 12:51
999

ЗСУ — Збройні сили України — привітали українців з прийдешнім Новим роком. Відеопривітання записав командувач Операції об'єднаних сил (ООС) Олександр Павлюк.

На відео українські військові, які захищають нашу державу від країни-агресора, прикрашають традиційну новорічну ялинку. Допис з’явився на сторінці ООС у Facebook.

Минає 2021 рік, який став роком сподівань та випробувань. Ми зберегли та бережемо нашу Україну. Нехай новий рік збереже дух та єдність нашого народу, а також зміцнить віру в нашу перемогу, — зазначив Павлюк.

Командувач ООС додав, що, сідаючи за святковий стіл, варто згадати українських захисників, які стримують агресора та борються за мир.


Окреме відео записали й військовослужбовці Збройних сил. Бійці побажали українцям здоров’я, мирного неба та віри в нашу перемогу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів