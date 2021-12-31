Тисяча військових охоронятимуть українське небо в новорічну ніч

Військові охоронятимуть небо над Україною в новорічну ніч, фото: DailyLviv

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Бойове чергування в системі протиповітряної оборони Українибезперервно несуть понад тисяча військових Повітряних сил ЗСУ.

Свята не є винятком, повідомляє видання «АрміяInform».

У новорічну ніч небо над Україною та за її межами моніторитимуть десятки радіолокаційних станцій, прикриватимуть небо зенітні ракетні дивізіони С-300, Бук-М1 та чергові ланки Су-27 і МіГ-29.

Зазначається, що командувач та начальник штабу виду вже привітали з прийдешнім 2022 роком військовослужбовців чергових сил Командування Повітряних сил, які нестимуть бойове чергування в новорічну ніч, та вручили їм солодкі подарунки. Крім того, артисти Центру військово-медичного мистецтва Повітряних сил забезпечили святковий настрій та колядки і щедрівки.

Джерело: «АрміяInform»