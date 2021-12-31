Китайським футболістам наказали видалити татуювання

Китайському футболісту Чжану Ліньпену наказали приховувати татуювання, коли він виступає як за національну збірну, так і за клуб «Гуанчжоу», фото: Imaginechina

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Влада Китаю заборонила футболістам робити татуювання та наказала гравцям національних збірних, у яких вони є, видалити або приховати їх, щоб показати «гарний приклад для суспільства».

Відповідна заява з’явилася на тлі поширення серед китайських футболістів тенденції робити собі татуювання, повідомляє видання NBC News.

Головне управління спорту Китаю опублікувало заяву у заяві під назвою «Пропозиції щодо посилення управління футболістами», в якій наголошується, що Китайська футбольна асоціація встановить дисциплінарні вимоги до гравців національної збірної.

Національні команди всіх рівнів суворо виконуватимуть відповідні вимоги управлінських заходів… (і) повністю продемонструють позитивний дух китайських футболістів і покажуть хороший приклад суспільству, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у заяві вказано, що спортсменам національної збірної та збірної U23 суворо заборонено мати нові татуювання, а тим, хто вже має татуювання, рекомендується видалити їх самостійно.

Якщо є особливі обставини, узгоджені командою, (гравці — ред.) повинні прикривати татуювання під час тренувань та матчів, — зазначається в повідомленні.

Крім того, для команд рівня до 20 років і нижче набір гравців з татуюваннями суворо заборонений.

У відомстві додали, що національні команди мають організувати «заходи з ідеологічного та політичного виховання», які «підсилять патріотичне виховання» гравців, що дозволить «посилити почуття місії, відповідальності та честі, а також створити національну команду з відмінним стилем гри, здатну перемагати та боротися».

З моменту свого дебютного виступу 2002 року збірна Китаю не змогла кваліфікуватися у фінальну частину чемпіонату світу з футболу і, схоже, пропустить Катар-2022.

Джерело: NBC News