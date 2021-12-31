Зеленський призначив директора ДБР

Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n165185-zelenskyy-pryznachyv-dyrektora-dbr.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова директором цього відомства.

Про це йдеться в президентському указі № 691/2021 від 31 грудня, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п’ять років, — зазначається в указі.

Виконувачем обов’язків голови ДБР Сухачов став у вересні 2020 року. До цього він обіймав посаду заступника директора ДБР.

30 грудня стало відомо, що конкурсна комісія з відбору голови ДБР оголосила переможця конкурсу — п’ять з шести членів комісії проголосували за внесення подання президенту про призначення Сухачова новим директором ДБР.