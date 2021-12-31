В Україні 1 січня очікуються дощі, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n165186-yakou-bude-pogoda-v-pershyy-den-2022-roku-rozpovily-synoptyky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 січня передбачає дощі в більшості регіонів (на сході та північному сході — сніг з дощем).

Також синоптики попереджають про ожеледицю. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме 0…+5° (на сході та північному сході 0…-5°), вдень — +3…+8° (на сході та північному сході −1…+4°).

Вночі у західних областях, а вдень на Правобережжі місцями можливі пориви вітру 15−20 м/с.

Погода в Києві буде похмурою, вдень та вночі очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +1…+3°, вдень — піднімуться до +4…+6°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде похмурою, вдень та вночі дощитиме. Температура повітря вночі становитиме +4…+6°, вдень — +6…+8°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде похмурою, синоптики прогнозують дощі вдень та вночі. Термометри вночі покажуть +2…4°, вдень — +6…8°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде похмурою. В першій половині доби очікується сніг з дощем, в другій — дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та +1…+3° вдень. Вітер західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 1 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.