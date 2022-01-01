Порошенко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165192-kanal-poroshenka-pokazav-yogo-pryvitannya-zamist-zelenskogo-video.html

Ракурс

Привітання Зеленського на телеканалі, пов’язаному з екс-президентом Петром Порошенком вийшло після опівночі — до цього канал «Прямий» транслював звернення свого колишнього власника.

Новорічне вітання п’ятого президента Петра Порошенка показували до опівночі, а після 00.00 — чинного глави держави Володимира Зеленського. Про це стало відомо з ефіру телеканалу «Прямий».

Привітання Петра Порошенка та його дружини Марини почалося о 23.56 і тривало близько трьох хвилин. У своєму зверненні Порошенко сказав, що «запас міцності і надійності, створений з 14 по 19 роки», дозволив пережити неприємності 2021 року. Порошенки згадали російську агресію, пандемію коронавірусу та закликали вакцинуватися.

Уже після опівночі почалося привітання Зеленського тривалістю понад 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський привітав громадян із Новим роком і згадав у своєму звернені окупований Крим, війну на Донбасі та боротьбу з олігархами.