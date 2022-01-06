Инвестняни из прокуратуры объяснили арест счетов «АрселорМиттал Кривой Рог»

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Ракурс

По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог». Они признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Пресс-служба ведомства объяснила, что арест произошел в пределах суммы установленного причиненного ущерба, который приписывают металлургической корпорации.

Следователи подозревают, что именно с заблокированных счетов «не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы».

Ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора, которое наложило арест на безналичные средства на отдельных счетах «АрселорМиттал Кривой Рог», касается только средств, признанных вещественными доказательствами в уголовном производстве и в пределах суммы установленного вероятно нанесенного ущерба, говорится в сообщении ОГП.

Прокуратура в ноябре 2021 года сообщила о подозрении действующему финансовому директору — главному бухгалтеру «АрселорМиттал» — в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Он якобы внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых железных руд. Это повлекло за собой неуплату в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. 5 января в ПАО ArcelorMittal Кривой Рог заявили, что 4 января средства на всех счетах компании были заблокированы.

Это не все проблемы металлургического гиганта в Украине. В сентябре 2021 года Госэкоинспекция наложила на «АрселорМиттал Кривой Рог» штраф в 450 млн грн из-за причинения вреда экологии. В компании не согласны и будут судиться.

В 2019 году СБУ открыла уголовное производство против АМКР по ст. 441 (экоцид) УК Украины. Это произошло после того, как президент публично Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за невыполнение обязательств по улучшению экологической ситуации в Кривом Роге.

В том же году Офис крупных налогоплательщиков Госфискальной службы провел плановую проверку и увеличил налоговые обязательства «АрселорМиттал Кривой Рог» на 7,9 млрд грн. Комбинат обжаловал доначисления и они были частично отменены. Часть доначислений «АрселорМиттал» продолжает опротестовывать в суде.