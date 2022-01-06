Інвестняні з прокуратури пояснили арешт рахунків «АрселорМіттал Кривий Ріг»

https://racurs.ua/ua/n165350-investnyani-z-prokuratury-poyasnyly-aresht-rahunkiv-arselormittal-kryvyy-rig.html

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За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прес-служба відомства пояснила, що арешт відбувся в межах суми встановлених заподіяних збитків, які приписують металургійній корпорації.

Слідчі підозрюють, що саме із заблокованих рахунків «не проводилися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов’язкових платежів, а також для виплати заробітної плати».

Клопотання прокурора Офісу генерального прокурора, яким було накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг», стосується лише коштів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні та в межах суми встановленої ймовірно завданої шкоди, йдеться у повідомленні ОГП.

Прокуратура в листопаді 2021 року повідомила про підозру чинному фінансовому директору — головному бухгалтеру «АрселорМіттал» — у скоєнні службового підроблення та навмисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Він нібито вніс свідомо неправдиві відомості до декларації з рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин залізних руд. Це спричинило несплату до бюджету рентної плати на суму понад 2,24 млрд грн. 5 січня у ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» заявили, що 4 січня кошти на всіх рахунках компанії було заблоковано.

Це не всі проблеми металургійного гіганта в Україні. У вересні 2021 року Держекоінспекція наклала на «АрселорМіттал Кривий Ріг» штраф у 450 млн грн через заподіяння шкоди екології. У компанії не згодні і судитимуться.

У 2019 році СБУ відкрила кримінальне провадження проти АМКР за ст. 441 (екоцид) КК України. Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за невиконання зобов’язань щодо покращення екологічної ситуації у Кривому Розі.

У тому ж році Офіс великих платників податків Держфіскальної служби провів планову перевірку та збільшив податкові зобов’язання «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 7,9 млрд грн. Комбінат оскаржив донарахування до Державної податкової служби України і їх було частково скасовано. Частину донарахувань «АрселорМіттал» продовжує заперечувати у суді.