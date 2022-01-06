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Все имущество Порошенко арестовали по делу о госизмене
Все имущество Порошенко арестовали по делу о госизменеhttps://racurs.ua/n165368-vse-imuschestvo-poroshenko-arestovali-po-delu-o-gosizmene.htmlРакурс
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Петра Порошенко по делу о государственной измене.
Суд вечером перед Рождеством арестовал все имущество и активы Порошенко в рамках дела, по которому экс-президент проходит как подозреваемый.
Рассмотрение ходатайства 6 января длилось почти пять часов. Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию. Полный текст решения суд обнародует 14 января.
По словам защитника Порошенко Игоря Голованя, о заседании суда адвокатам стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из адвокатов.
Абсолютный беспредел, абсолютное пренебрежение нормами права направлено исключительно на одно — помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность. Все эти негодяи будут наказаны. Включая тех, кто называет себя судьями, — сказал Головань после заседания суда.
Рассмотрение, по его словам, велось по ходатайству прокурора ГБР, однако бюро не имеет права ходатайствовать в Печерский суд, поскольку находится в Шевченковском районе.
Кроме того, рассматривать такие ходатайства можно только в присутствии Порошенко. Экс-президент находится за рубежом, однако уже объявил, что вернется в Украину 17 января.
Напомним, что 20 декабря ГБР и СБУ объявили, что Порошенко подозревается в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ из группировок ЛДНР.
Силовики утверждали, что послали ему подозрение по почте.
Действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из представителей высшего руководства РФ, Порошенко способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», — заявили следователи.
Мотивом экс-президента вступить в сговор с Россией осенью 2014 года было якобы недопущение падения рейтинга.
Свою вину Порошенко полностью отрицает.
Другим подозреваемым по делу фигурирует один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Он почти весь 2021 год провел под домашним арестом.
4 января медиа в Украине распространили информацию, что прокурор обратился в Печерский суд о возвращении ходатайства об аресте Порошенко для доработки. При этом СМИ ссылались на данные Единого реестра судебных решений, согласно которым соответствующее ходатайство подал старший следователь ГБР Максим Дзвоник.
Впоследствии в Государственном бюро расследований опровергли отзыв ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту.
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