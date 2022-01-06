Все имущество Порошенко арестовали по делу о госизмене

https://racurs.ua/n165368-vse-imuschestvo-poroshenko-arestovali-po-delu-o-gosizmene.html

Ракурс

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Суд вечером перед Рождеством арестовал все имущество и активы Порошенко в рамках дела, по которому экс-президент проходит как подозреваемый.

Рассмотрение ходатайства 6 января длилось почти пять часов. Адвокаты Порошенко заявили, что будут подавать апелляцию. Полный текст решения суд обнародует 14 января.

По словам защитника Порошенко Игоря Голованя, о заседании суда адвокатам стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из адвокатов.

Абсолютный беспредел, абсолютное пренебрежение нормами права направлено исключительно на одно — помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность. Все эти негодяи будут наказаны. Включая тех, кто называет себя судьями, — сказал Головань после заседания суда.

Рассмотрение, по его словам, велось по ходатайству прокурора ГБР, однако бюро не имеет права ходатайствовать в Печерский суд, поскольку находится в Шевченковском районе.

Кроме того, рассматривать такие ходатайства можно только в присутствии Порошенко. Экс-президент находится за рубежом, однако уже объявил, что вернется в Украину 17 января.

Напомним, что 20 декабря ГБР и СБУ объявили, что Порошенко подозревается в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ из группировок ЛДНР.

Силовики утверждали, что послали ему подозрение по почте.

Действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из представителей высшего руководства РФ, Порошенко способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», — заявили следователи.

Мотивом экс-президента вступить в сговор с Россией осенью 2014 года было якобы недопущение падения рейтинга.

Свою вину Порошенко полностью отрицает.

Другим подозреваемым по делу фигурирует один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Он почти весь 2021 год провел под домашним арестом.

4 января медиа в Украине распространили информацию, что прокурор обратился в Печерский суд о возвращении ходатайства об аресте Порошенко для доработки. При этом СМИ ссылались на данные Единого реестра судебных решений, согласно которым соответствующее ходатайство подал старший следователь ГБР Максим Дзвоник.

Впоследствии в Государственном бюро расследований опровергли отзыв ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту.