Референдум о «воссоединении Казахстана с Россией» хотят провести в Госдуме

https://racurs.ua/n165367-referendum-o-vossoedinenii-kazahstana-s-rossiey-hotyat-provesti-v-gosdume.html

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Референдум о «воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией» предложил провести депутат Госдумы РФ, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Дагестанский политик сделал такое заявление на фоне массовых протестов в Казахстане и отправки российских солдат в составе «миротворческого» контингента пророссийского аналога НАТО — Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), пишут «Кавказ.Реалии».

Центральная Азия — это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией, — написал Хамзаев в Фейсбук.

Он также напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке и это служит подтверждением «русской земли».

ОДКБ сегодня направила военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Солдаты РФ уже там, а Таджикистан и Беларусь также заявили о готовности принять участие в операции. В Кыргызстане протестуют против отправления киргизских военнослужащих в Казахстан.

Напомним, протесты из-за повышения цен на газ, которые начались на западе Казахстана 2 января, до 6 января охватили всю страну. Российские войска прибыли в Казахстан якобы для «миротворческой миссии». На обнародованных видео с телами погибших видны огнестрельные ранения в голову.

В Алматы и Актау снова собираются протестующие. Ранее сообщалось, что в центральной части Алматы, где сосредоточены административные здания, начались перестрелки между военными и протестующими.

МВД Казахстана сообщил о 13 погибших силовиках. Распространяется информация также о трех обезглавленных, некоторые эксперты называют ее фейками власти Токаева. В департаменте полиции Алматы сообщили о проведении «антитеррористической операции» по месту дислокации трех административных зданий. Там заявили, что десятки «участников беспорядков» в городе «ликвидированы», их личности идентифицируются.

6 января в стране снова выключили интернет.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других структур для «обнаружения причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных».