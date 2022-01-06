Референдум про «возз’єднання Казахстану з Росією» хочуть провести у держдумі РФ

https://racurs.ua/ua/n165367-referendum-pro-vozziednannya-kazahstanu-z-rosiieu-hochut-provesty-u-derjdumi-rf.html

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Референдум про «возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною — Росією» запропонував провести депутат держдуми РФ, член комітету з безпеки та протидії корупції Бійсултан Хамзаєв.

Дагестанський політик зробив таку заяву на тлі масових протестів у Казахстані та відправлення російських військових у складі так званого «миротворчого» контингенту проросійського аналога НАТО — Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ), пишуть «Кавказ.Реалії».

Центральна Азія — це російська земля! У мережі триває обговорення можливого возз'єднання Казахстану із Росією. Особисто моя позиція, як громадянина Російської Федерації, незалежно від політики та посад. Підтримую проведення референдуму у Казахстані про возз'єднання Казахстану з історичною Батьківщиною — Росією, — написав Хамзаєв у Фейсбук.

Він також нагадав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв робить свої заяви російською мовою і це є підтвердженням того, що Казахстан — «російська земля».

Зауважимо, що ОДКБ сьогодні направила військових до Казахстану на запит президента Токаєва. Солдати РФ вже перебувають в країні, а Таджикистан та Білорусь також заявили про готовність взяти участь в операції. У Киргизстані протестують проти відправлення киргизьких військовослужбовців до Казахстану.

Нагадаємо, протести через підвищення цін на газ, які розпочалися на заході Казахстану 2 січня, до 6 січня охопили всю країну. Російські війська прибули в Казахстан нібито для «миротворчої місії». На оприлюднених відео з тілами загиблих видно вогнепальні поранення у голову від ймовірних пострілів снайперів.

В Алмати та Актау сьогодні знову збираються протестувальники. Раніше повідомлялося, що в центральній частині Алмати, де зосереджено адміністративні будівлі, почалися перестрілки між військовими і протестувальниками.

МВС Казахстану повідомило про 13 загиблих силовиків. Поширюється інформація також про трьох обезголовлених, проте, на думку експертів, ця інформація є фейком влади. У департаменті поліції Алмати повідомили про проведення «антитерористичної операції» за місцем дислокації трьох адміністративних будівель. Там заявили, що десятки «учасників заворушень» у місті «ліквідовані», їхні особи ідентифікуються.

6 січня в країні знову вимкнули інтернет.

Президент Токаєв доручив створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ та інших структур для «виявлення причин подій, що відбулися, встановлення та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх винних».