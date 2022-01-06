США зробили заяву щодо подій в Казахстані

https://racurs.ua/ua/n165365-ssha-zrobyly-zayavu-schodo-podiy-v-kazahstani.html

Ракурс

Протести в Казахстані та силове придушення масових мітингів владою президента Токаєва прокоментували Сполучені Штати Америки.

Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією у Казахстані, нашому важливому партнері. Ми засуджуємо акти насильства та руйнування власності та закликаємо владу і протестувальників до стриманості. Ми просимо всіх казахстанців поважати та захищати конституційні інститути, права людини та свободу ЗМІ, у тому числі шляхом повернення доступу до інтернету, — йдеться у заяві посольства США в Казахстані.

Вашингтон також закликав усі сторони дійти до мирного вирішення надзвичайної ситуації.

Зауважимо, що в’їзд іноземцям до Казахстану припинено через надзвичайний режим.

Нагадаємо, протести через підвищення цін на газ, які розпочалися на заході Казахстану 2 січня, до 6 січня охопили всю країну. Російські війська прибули в Казахстан нібито для «миротворчої місії». На оприлюднених відео з тілами загиблих видно вогнепальні поранення у голову.

В Алмати та Актау знову збираються протестувальники. Раніше повідомлялося, що в центральній частині Алмати, де зосереджено адміністративні будівлі, почалися перестрілки між військовими і протестувальниками.

МВС Казахстану повідомило про 13 загиблих силовиків. Поширюється інформація також про трьох обезголовлених. У департаменті поліції Алмати повідомили про проведення «антитерористичної операції» за місцем дислокації трьох адміністративних будівель. Там заявили, що десятки «учасників заворушень» у місті «ліквідовані», їхні особи ідентифікуються.

6 січня в країні знову вимкнули інтернет.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив створити спеціальну слідчу групу у складі представників Генпрокуратури, МВС, КНБ та інших структур для «виявлення причин подій, що відбулися, встановлення та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх винних».

На заклик Токаєва про допомогу у придушенні протестів проросійський аналог НАТО — ОДКБ відправив в Казахстан російський контингент (військові частини Повітряно-десантних військ РФ). Таджикистан і Білорусь також заявили про готовність взяти участь в операції. У Киргизстані протестують проти відправлення киргизьких військовослужбовців до Казахстану.