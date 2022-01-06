США сделали заявление о событиях в Казахстане

https://racurs.ua/n165365-ssha-sdelali-zayavlenie-o-sobytiyah-v-kazahstane.html

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Протесты в Казахстане и силовое подавление массовых митингов властями президента Токаева прокомментировали Соединенные Штаты Америки.

Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, нашем важном партнере. Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власти и протестующих к сдержанности. Мы просим всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу СМИ, в том числе, путем возвращения доступа к интернету, — говорится в заявлении посольства США в Казахстане.

Вашингтон также призвал все стороны прийти к мирному решению чрезвычайной ситуации.

Отметим, что въезд иностранцам в Казахстан запрещен из-за чрезвычайного режима.

Напомним, протесты из-за повышения цен на газ, которые начались на западе Казахстана 2 января, до 6 января охватили всю страну. Российские войска прибыли в Казахстан якобы для «миротворческой миссии». На обнародованных видео с телами погибших видны огнестрельные ранения в голову.

В Алматы и Актау снова собираются протестующие. Ранее сообщалось, что в центральной части Алматы, где сосредоточены административные здания, начались перестрелки между военными и протестующими.

МВД Казахстана сообщил о 13 погибших силовиках. Распространяется информация также о трех обезглавленных. В департаменте полиции Алматы сообщили о проведении «антитеррористической операции» по месту дислокации трех административных зданий. Там заявили, что десятки «участников беспорядков» в городе «ликвидированы», их личности идентифицируются.

6 января в стране снова выключили интернет.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других структур для «обнаружения причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных».

На призыв Токаева о помощи в подавлении протестов пророссийский аналог НАТО — ОДКБ отправил в Казахстан российский контингент (военные части Воздушно-десантных войск РФ). Таджикистан и Беларусь также заявили о готовности принять участие в операции. В Кыргызстане протестуют против отправления киргизских военнослужащих в Казахстан.