Минздрав разрешил делать бустерную прививку всем украинцам

https://racurs.ua/n165364-minzdrav-razreshil-delat-busternuu-privivku-vsem-ukraincam.html

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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех совершеннолетних, независимо от того, каким препаратом они прививались.

Соответствующий приказ подписал 5 января министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон», — объяснил Ляшко на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что 4 января Минздрав разрешил бустерную дозу вакцины против COVID-19 для лиц в возрасте от 60 лет. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй прививки.

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января. До тех пор, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении «Дія» не раньше последних чисел января, конечно, уже после прививки.

Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации. Единственным отличием является срок действия нового документа — он будет действовать 270 дней.

Кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту прививки или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.