Бустерную дозу узаконили в Украине. Минздрав назвал схемы дополнительной прививки

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В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.

Ее можно уколоть спустя шесть месяцев после второй вакцинации, сообщили 4 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19. Оптимальным периодом для проведения вакцинации является шестой-девятый месяц с даты второй прививки.

После получения бустерной дозы срок действия COVID-сертификата будет увеличено. При этом 5 тыс. 713 человек уже получили бустерную (третью) дозу вакцины от COVID-19.

Минздрав планирует разрешить прививку бустерной дозой для всех желающих. Такое решение может быть принято уже 5 января, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».