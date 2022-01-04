Бустерную дозу узаконили в Украине. Минздрав назвал схемы дополнительной прививкиhttps://racurs.ua/n165282-busternuu-dozu-uzakonili-v-ukraine-minzdrav-nazval-shemy-dopolnitelnoy-privivki.htmlРакурс
В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60 лет.
Ее можно уколоть спустя шесть месяцев после второй вакцинации, сообщили 4 января в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty/Pfizer, по следующим схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.
В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Для получения бустерной дозы можно записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации COVID-19. Оптимальным периодом для проведения вакцинации является шестой-девятый месяц с даты второй прививки.
После получения бустерной дозы срок действия COVID-сертификата будет увеличено. При этом 5 тыс. 713 человек уже получили бустерную (третью) дозу вакцины от COVID-19.
Минздрав планирует разрешить прививку бустерной дозой для всех желающих. Такое решение может быть принято уже 5 января, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».