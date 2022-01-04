Опасные последствия легкого COVID-19 для невакцинированных назвали ученые США

https://racurs.ua/n165281-opasnye-posledstviya-legkogo-covid-19-dlya-nevakcinirovannyh-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Легкое, бессимптомное течение коронавирусной инфекции не всегда так безвредно, как кажется.

Американские специалисты из Седар-Синайской медицинской клиники выяснили, что такая форма болезни может привести к длительному иммунному ответу, который негативно отражается на тканях и органах организма. Новое исследование опубликовано в Journal of Translational Medicine.

Ученые взяли образцы крови у 177 человек, переболевших COVID-19. Также они провели сравнительный анализ с образцами здоровых людей, собранными во время пандемии. Оказалось, что у переболевших коронавирусом в легкой форме было повышено количество так называемых аутоантител, характерных для аутоиммунных заболеваний — волчанки, псориаза, рассеянного склероза.

Также было замечено, что уровень аутоантител был выше у мужчин по сравнению с женщинами. В дальнейшем ученые хотят исследовать аналогичный показатель у пациентов, переболевших коронавирусом в средней и тяжелой формах.

Американские специалисты заявили, что легкое или бессимптомное течение COVID-19 у непривитых не гарантирует отсутствие последствий перенесенной инфекции для организма, а даже легкое течение коронавирусной инфекции в некоторых случаях приводит к формированию длительного иммунного ответа, который отражается на состоянии тканей и органов человека.

Источник: Journal of Translational Medicine