Небезпечні наслідки “легкого” COVID-19 для невакцинованих назвали вчені США

https://racurs.ua/ua/n165281-nebezpechni-naslidky-legkogo-covid-19-dlya-nevakcynovanyh-nazvaly-vcheni-ssha.html

Ракурс

Легкий, безсимптомний перебіг коронавірусної інфекції не завжди такий нешкідливий, як здається.

Американські фахівці із Седар-Синайської медичної клініки з’ясували, що така форма хвороби може призвести до довготривалої імунної відповіді, яка негативно відбивається на тканинах та органах організму. Нове дослідження опубліковано у Journal of Translational Medicine.

Вчені взяли зразки крові у 177 осіб, які перехворіли на COVID-19. Також вони провели порівняльний аналіз зі зразками здорових людей, зібраними до пандемії. Виявилося, що у тих, хто перехворів на коронавірус в легкій формі, була підвищена кількість так званих аутоантитіл, характерних для аутоімунних захворювань — вовчаку, псоріазу, розсіяного склерозу.

Також було помічено, що рівень аутоантитіл був вищим у чоловіків, порівняно з жінками. Надалі вчені хочуть досліджувати на аналогічний показник дані пацієнтів, які перехворіли на коронавірус у середній та тяжкій формах.

Американські фахівці заявили, що легка або безсимптомна течія COVID-19 у нещеплених не гарантує відсутність наслідків перенесеної інфекції для організму, а навіть легкий перебіг коронавірусної інфекції в деяких випадках призводить до формування тривалої імунної відповіді, яка відбивається на стані тканин та органів людини.

Джерело: Journal of Translational Medicine