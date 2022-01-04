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Бустерну дозу узаконили в Україні. МОЗ назвало схеми додаткового щеплення

Бустерну дозу узаконили в Україні. МОЗ назвало схеми додаткового щеплення

4 січ 2022, 13:43
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В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років.

Її можна вколоти через шість місяців після другої вакцинації, повідомили 4 січня у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами:

  • перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;

  • перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer;

  • перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;

  • перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19. Оптимальним періодом для проведення вакцинації є шостий-дев`ятий місяць з дати другого щеплення.

Після отримання бустерної дози дія COVID-сертифіката буде подовжена. При цьому, 5 тис. 713 осіб вже отримали бустерну (третю) дозу вакцини від COVID-19.


МОЗ планує дозволити щеплення бустерною дозою для всіх охочих. Таке рішення можуть ухвалити вже 5 січня, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі «Українського радіо».

Джерело: Ракурс


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