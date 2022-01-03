Вакцинацію бустерною дозою дозволять для всіх українців

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) планує дозволити щеплення бустерною дозою для всіх охочих.

Таке рішення можуть прийняти вже найближчим часом. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі «Українському радіо».

За його словами, Національна технічна група експертів рекомендувала дозволити проводити бустерні щеплення для осіб віком від 60 років. Це рішення з середини січня буде введено наказом МОЗ.

Ще одне засідання експерти проведуть 5 січня. На ньому планують розглянути питання про універсальний доступ до бустерних доз вакцини для всіх охочих.

Кузін нагадав, що станом на сьогодні бустерні дози рекомендовані для медичних працівників і працівників будинків інтернатного типу.

Він також зазначив, що проведення бустерної дози збільшує термін дії сертифікату про вакцинацію на 270 днів.

Нагадаємо, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.