Коронавірус в Україні – скільки хворих та померлих за добу

https://racurs.ua/ua/n165238-koronavirus-v-ukrayini-skilky-hvoryh-ta-pomerlyh-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні за добу 2 січня інфікував 1 тис. 804 людей, серед них 97 дітей та 24 медпрацівників.

У лікарні потрапили 1 тис. 168 осіб, при цьому одужали 2 тис. 537 українців. Від ускладнень хвороби померли 114 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 676 тис. 342 особи;

одужало — 3 млн 479 тис. 725 осіб;

летальних випадків — 96 тис. 301.

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні були зачинені. В інші дні вони працюватимуть за звичайним розкладом.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 713 тис. 311 людей, першу дозу отримали 14 млн 713 тис. 309 українців, дві дози — 13 млн 734 тис. 741 людина.

Нагадаємо, японські вчені працюють над створенням вакцини, що дає довічний імунітет проти COVID-19. Мета дослідників — створити рекомбінантний вірус вісповакцини, що містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2.