Коронавирус в Украине – сколько больных и умерших за сутки

https://racurs.ua/n165238-koronavirus-v-ukraine-skolko-bolnyh-i-umershih-za-sutki.html

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Коронавирус в Украине за сутки 2 января инфицировал 1 тыс. 804 человека, среди них 97 детей и 24 медработника.

В больницы попали 1 тыс. 168 человек, при этом выздоровели 2 тыс. 537 украинцев. От осложнений болезни умерли 114 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 676 тыс. 342 человека;

выздоровело — 3 млн 479 тыс. 725 человек;

летальных исходов — 96 тыс. 301.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине были закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 713 тыс. 311 человек, первую дозу получили 14 млн 713 тыс. 309 украинцев, две дозы — 13 млн 734 тыс. 741 человек.

Напомним, японские ученые работают над созданием вакцины, дающей пожизненный иммунитет к COVID-19. Цель исследователей — создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.