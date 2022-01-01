Вакцину с пожизненной эффективностью от коронавируса придумали в Японии

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/n165197-vakcinu-s-pojiznennoy-effektivnostu-ot-koronavirusa-pridumali-v-yaponii.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру. Японские ученые работают над созданием вакцины, дающей пожизненный иммунитет к COVID-19.

Цель японских ученых создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Об этом пишет Japan Times.

За основу была взята вакцина против оспы, которая была разработана в XVIII веке Эдвардом Дженнером. Именно благодаря ей удалось побороть эпидемию оспы.

Препараты, использующие вектор вируса осповакцины, «являются самыми мощными из всех». Указанный тип вакцины обладает небольшими побочными эффектами, при этом не нуждается в особых способах транспортировки и хранения. Кроме того, создание вакцины с пожизненной эффективностью может дать миру преимущество в борьбе с коронавирусом.

Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев.

Планируется, что японский производитель лекарств Nobelpharma проведет первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины в первой половине 2023 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Стало известно, какие из вакцин, используемых в Украине, лучше защищают от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Источник: Japan Times