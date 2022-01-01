Вакцину з довічною ефективністю від коронавірусу придумали в Японії

Вакцина. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165197-vakcynu-z-dovichnou-efektyvnistu-vid-koronavirusu-prydumaly-v-yaponiyi.html

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Вакцинація від коронавірусу триває по всьому світу. Японські вчені працюють над створенням вакцини, що дає довічний імунітет проти COVID-19.

Мета японських учених — створити рекомбінантний вірус вісповакцини, що містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2. Про це пише Japan Times.

За основу було взято вакцину проти віспи, яка була розроблена в XVIII столітті Едвардом Дженнером. Саме завдяки їй вдалося подолати епідемію віспи.

Препарати, які використовують вектор вірусу вісповакцини, «є найпотужнішими з усіх». Зазначений тип вакцини має невеликі побічні ефекти, при цьому не потребує особливих способів транспортування та зберігання. Крім того, створення вакцини з довічною ефективністю може дати світові перевагу в боротьбі з коронавірусом.

Експерименти на мишах з використанням рекомбінантного вірусу вісповакцини, що кодує ген пташиного грипу, показали високі рівні антитіл, які зберігалися понад 20 місяців.

Планується, що японський виробник ліків Nobelpharma проведе першу та другу фази клінічних випробувань вакцини в першій половині 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває у світі. Стало відомо, які з вакцин, які використовуються в Україні, краще захищають від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Джерело: Japan Times