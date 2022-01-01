Які вакцини довше захищають від «Омікрону», розповіли вчені

Омікрон. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165194-yaki-vakcyny-dovshe-zahyschaut-vid-omikronu-rozpovily-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Стало відомо, які з вакцин, що використовуються в Україні, краще захищають від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Дослідження, проведене агентством охорони здоров’я та безпеки Великої Британії, показало зниження ефекту від вакцин у міру поширення штаму «Омікрон». Про це повідомляє Sky News.

З’ясувалося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає ефекту проти симптоматичної інфекції від «Омікрона» через 20 тижнів після другого уколу. Ефективність вакцин Pfizer і Moderna впала до 10% за той же період.

Проте вчені відзначають, що бустерні дози вакцин як і раніше забезпечують хороший захист від госпіталізації і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інфікування вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, може викликати імунну відповідь, яка триває набагато довше, ніж початкова інфекція та одужання — навіть у людей з легкими симптомами або взагалі без симптомів.

Джерело: Sky News